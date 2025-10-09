#АЭС в Казахстане
Общество

Пенсионный возраст в Казахстане: когда женщины и мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 16:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) сегодня, 9 октября 2025 года, рассказали, когда в Казахстане женщины и мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, сообщает Zakon.kz.

В фонде напомнили, что общеустановленный пенсионный возраст мужчин – 63 года.

А вот у женщин он будет повышаться и с пенсионным возрастом мужчин сравнится через 5 лет:

  • с 1 января 2024 года – 61 год;
  • с 1 января 2028 года – 61,5 года;
  • с 1 января 2029 года – 62 года;
  • с 1 января 2030 года – 62,5 года;
  • с 1 января 2031 года – 63 года.
"В условиях глобальных экономических и демографических изменений повышение пенсионного возраста становится международной практикой. Растущая продолжительность жизни и старение населения влияют на нагрузку на работающих граждан", – пояснили в ЕНПФ.

Также в фонде отметили, что, согласно ст. 207 Социального кодекса РК, некоторые граждане имеют льготный возраст для назначения пенсионных выплат по возрасту за счет бюджетных средств, которые могут отличаться от общеустановленного. В частности, это:

  • граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, в соответствии с Законом РК "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту с 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины);
  • женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

"Судьям Конституционного суда РК, полномочия которых прекращены в связи с истечением установленного Конституцией РК срока пребывания в должности, получающим ежемесячное пожизненное содержание, судьям в отставке, получающим ежемесячное пожизненное содержание, пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет не назначаются", – следует из ст. 207 Социального кодекса РК.

Материал по теме


Названо условие, при котором в Казахстане можно выйти на пенсию в 53 года

Ранее мы писали, что некоторым казахстанцам нужно срочно обратиться в ближайший филиал ЕНПФ. Причину можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
