Резолюция экологов: Казахстану нужен закон о переработке бытового пластика

Авторы заявляют, что они не просто выступают с идеей создания закона о переработке бытовых отходов, но и готовы принять активное участие в разработке документа.

Специалисты в области экологии обратились с резолюцией к правительству страны и министерству экологии с требованием разработать и принять первый в Казахстане закон о переработке бытовых отходов, где было бы прописано о замене токсичных пластмасс на альтернативные материалы, с закреплением на законодательном уровне системы раздельного сбора отходов.

Резолюция была принята недавно в ходе научно-экологического форума "Пластиковое загрязнение Казахстана и политика Министерства Экологии". В мероприятии принимали участие представители акиматов, Минэкологии, экспертов-экологов и ученых специалистов из стран СНГ и США. Казахстанских экологов представляли частный фонд "JASYL ARYSTAN", ТОО "Оператор РОП", Ассоциация практикующих экологов, общественное объединение "Ангел", при поддержке Фонда первого Президента.

По мнению авторов, сегодня на вопросы загрязнения пластиковыми отходами ни общество, ни государственные органы должного внимания не обращают, хотя это является одной из главных экологических проблем в мире, и Казахстан в этом плане не исключение. И именно на законодательном уровне необходимо начать внедрение культуры использования материалов, котторые не разлагаются несколько сотен лет, накапливаясь и создавая токсическую угрозу человечеству.

Этот закон позволил бы не просто закрепить систему раздельного сбора отходов, - говорит руководитель фонда "Жасыл Арыстан" Гульнар Ережепова. – В законе была бы прописана система крупных штрафов в отношении местных исполнительных органов и их руководителей лично за допущение загрязнения среды бытовым пластиком на их территории. Кроме этого, необходимо внедрение нормативных требований к переработке промышленных и бытовых отходов, а также утилизации мусора, не поддающегося повторному использованию. К сожалению, в новом Экологическом кодексе нет ни слова по этому важному вопросу. Нет и специального налога для бизнеса за использование изделий из долго разлагающихся пластиков и подобных им материалов, загрязняющих окружающую среду.

Кроме этого, экологи предлагают при разработке нового законы прописать следующие нормативы.

Внедрение специального налога для бизнеса за использование изделий из долго разлагающихся пластиков и подобных им материалов, загрязняющих окружающую среду.

Установление ответственности местных исполнительных органов и их первых руководителей лично за состояние полигонов бытовых и промышленных отходов вне зависимости от сроков их возникновения и эксплуатации.

Создание в РК экологической полиции, подотчетной не только МВД, но и общественным организациям, а также включения в Уголовный кодекс статей за загрязнение окружающей среды долго разлагающимися пластиками и подобными им материалами.

Разработку и внедрение общенационального экостандарта, включающего в себя требования как к продуктам потребления, так и к упаковочным и расходным материалам.

Также развитие системного экологического просвещения, поддержка волонтерства в широком информировании населения о негативных последствиях пластика и его влиянии на здоровье человека.

Внедрение в Центральных исполнительных органах и областных акиматах государственные "зеленые" закупки – закупки товаров и услуг, к которым предъявляются экологические требования. Соответствие этим требованиям учитывается наряду с ценой при выборе поставщика. Таким образом государство может поддерживать ответственных и занимаются охраной окружающей среды.

Более того, необходим новый подход, направленный на снижение производства и использования одноразовых пластиковых товаров и развитие системы повторного использования. Рекомендуется разработать программу поэтапного снижения потребления полиэтилена и пластика с реальными сроками исполнения.

Авторы резолюции также предлагают внедрить систему стимулирования и субсидирования производство биополимеров, создание повсеместной массовой информационной платформы для населения, увеличение пунктов приема пластиковых отходов, ужесточение штрафов за несоблюдение сортировки, запрет вывоза пластика на полигоны. Хотя с 2019 года введен запрет на вывоз, но в действительности не исполняется. Ужесточение мер с опасными и медицинскими отходами, также возможность брать продукты на развес не только на рынках и базарах, но и в супермаркетах, как и было раньше. Сейчас на время пандемии, все упаковали в пластик, хотя он нисколько не защищает, а наоборот создаёт ещё больше и без того пластиковых отходов, обязать доставку продуктов в многоразовую тару, создание переработки средств личной защиты (маски, перчатки, одноразовые салфетки, санитайзеры) на постоянной основе, так как они могут быть источником распространения инфекции, поэтому неправильно выкидывать в мусорные контейнеры.

Но и самое важное, решить вопрос с мусоросжиганием, так как опыт прогрессивных стран показывает, что сжигание — это не панацея и признают, что неэкологичный метод. Исходящий дым вредными веществами отражается на здоровье населения.

Как заявляют авторы резолюции, они не просто выступают с идеей создания закона о переработке бытовых отходов, но и готовы принять активное участие в разработке документа.

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