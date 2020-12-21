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Сотрудников рудников Аксу, Бестобе, Жолымбет поздравили с Днем независимости

Им были вручены благодарственные письма.

Фото : zakon.kz21 декабря 2020, 11:17

Сотрудников филиалов рудников Аксу, Бестобе, Жолымбет и членов рабочих групп по взаимодействию с группой компаний АО "ГМК Казахалтын" поздравили с Днем независимости, сообщает zakon.kz.

В церемонии награждения принималиу частие акимы Степногорска Е. Баяхметов, Шортандинского района Акмолинской области Г. Касенов и руководство компании АО "ГМК Казахалтын" в лице заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами и социальным вопросам Сагиев.

Акимом Степногорска Баяхметовым и акимом Шортандинского района Касеновым были вручены благодарственные письма членам рабочих групп поселков и отраслевые наградные знаки работникам АО "ГМК Казахалтын".

В свою очередь, Сагиев от имени АО "ГМК Казахалтын" передал в дар директорам средних школ поселков 185 планшетов, специально приобретенных компанией в рамках программы поддержки организаций образования и дистанционной формы обучения в период пандемии.

В ходе встречи, Сагиев также проинформировал членов рабочих групп поселков о проделанной работе на текущий момент и планах на следующий 2021 год.


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