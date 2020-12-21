В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19
Массовая вакцинация "Спутник V" начнется в феврале 2021 года.
Фото : primeminister.kz.21 декабря 2020, 11:21
Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между Президентами РК Касым-Жомартом Токаевым и РФ Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.
Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, - сказал А. Мамин.
Премьер-министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.
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