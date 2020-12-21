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Подарки со скидками продают мошенники через соцсети 

В предновогодний период заметно оживилась онлайн-торговля.

Фото : pixabay.com21 декабря 2020, 11:34

Подарки со скидками продают мошенники через социальный сети, сообщает zakon.kz.

В предновогодний период заметно оживилась онлайн-торговля. Мошенники, ориентированные на спрос граждан в предпраздничные дни, используют это как повод для новых схем обмана. Одна из них - ложные аккаунты и объявления о продаже подарков со скидками.

В Нур-Султане в полицию с заявлениями обратились жительницы столицы. Через социальную сеть они заказали и оплатили доставку сотовых телефонов последних моделей брендовых марок.

Красочный аккаунт с новогодними скидками привлек внимание девушек. Перечислив предоплату на электронный кошелек мошенника, они при этом не удостоверились о наличии товаров. После получения денег, аккаунт был заблокирован, а электронный кошелек не идентифицирован. Потерпевшие остались без денег и подарков, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В ходе расследования полицейскими была задержана жительница Алматы, являющаяся гражданкой РФ. Женщина не собиралась заниматься продажей сотовых телефонов, а создала аккаунт с целью обмана. Полученные деньги от бойкой торговли несуществующими телефонами она успела потратить.

В настоящее время устанавливается точное количество потерпевших. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Общий материальный ущерб составил 600 тысяч тенге.

Как не попасть в сети мошенников

- удостовериться в наличии товара посредством видеозвонка;
- произвести оплату после получения товара и его проверки.

Признаки мошенничества в интернет-торговле

- отсутствие телефона и адреса продавца;
- контакт с продавцом предлагают поддерживать только по переписке;
- цена товара слишком низкая по сравнению с аналогичными предложениями других продавцов.


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