Общество

Жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников

Елка, полиция, мошенники , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 20:01 Фото: pixabay
В Косшы предновогодняя покупка елки обернулась для местной жительницы потерей крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции Акмолинской области, в правоохранительные органы обратилась мастер одного из салонов красоты. Женщина заявила, что стала жертвой мошенничества при покупке новогодней елки через социальные сети.

По словам потерпевшей, объявление о продаже праздничного дерева она увидела в Instagram. Продавец уверял в высоком качестве товара и быстрой доставке. После переписки женщина перевела за елку 160 тысяч тенге.

Позже покупательница решила отказаться от заказа и попыталась связаться с продавцом для возврата денежных средств. Однако после получения оплаты продавец перестал выходить на связь, а деньги возвращены не были.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.

Правоохранительные органы напоминают, что в период предновогодней суеты гражданам следует особенно внимательно относиться к онлайн-покупкам, не переводить деньги непроверенным продавцам и по возможности пользоваться официальными магазинами и сервисами с гарантией возврата средств.

Ранее сообщалось, что в преддверии праздников мошенники активизируются и используют как новые, так и хорошо знакомые схемы обмана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
