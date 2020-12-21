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Сенат запретил рекламировать пиво

По данным Минфина, даже при полном запрете рекламы производство и выпуск пива увеличился на 11%.

Фото : pixabay.com21 декабря 2020, 12:17

Депутаты Сената вернули в Мажилис проект закона по вопросам информации, передает корреспондент zakon.kz.

Сенаторы решили исключить из проекта норму о рекламе отечественного алкоголя.

Законопроектом вводится разрешение на рекламу товарного знака и наименования пива, произведенных на территории Республики Казахстан. Однако, по данным Министерства финансов РК за 2019 год, производство и выпуск пива увеличился на 11%, при этом рост произошел при полном запрете рекламы на данную продукцию. Исходя вышеизложенного, предлагается исключить из редакции проекта закона, одобренного Мажилисом, нормы дающие право на рекламу отечественных товарных знаков и наименования пива в СМИ, - говорится в заключении Комитета Сената.

Ранее данная норма была одобрена Мажилисом.


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