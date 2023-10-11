Запретят ли наружную рекламу букмекеров в Казахстане

Вице-премьер-министр РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса 11 октября 2023 года рассказала, что в правительстве рассматривают запрет наружной рекламы букмекеров, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что и в интернете, и на улице – обилие рекламы букмекерских контор.

"В международной практике до 50 метров (минимальное расстояние между наружными баннерами. – Прим. ред.). Дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи сейчас, с учетом предложений депутатов, предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? В своих конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и на экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будет оставаться. Это международная практика. Мы это внесем на рассмотрение. Пока идет обсуждение с бизнесом. Как придем к консенсусу, скажем". Тамара Дуйсенова

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