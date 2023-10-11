Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Запретят ли наружную рекламу букмекеров в Казахстане

Казахстан ставки букмекеры Фото: pixabay
Вице-премьер-министр РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса 11 октября 2023 года рассказала, что в правительстве рассматривают запрет наружной рекламы букмекеров, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что и в интернете, и на улице – обилие рекламы букмекерских контор.

"В международной практике до 50 метров (минимальное расстояние между наружными баннерами. – Прим. ред.). Дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи сейчас, с учетом предложений депутатов, предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? В своих конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и на экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будет оставаться. Это международная практика. Мы это внесем на рассмотрение. Пока идет обсуждение с бизнесом. Как придем к консенсусу, скажем".Тамара Дуйсенова

9 октября 2023 года стало известно, что в Казахстане ужесточат выдачу кредитов игроманам. Подробнее тут.

Читайте также

Карабаев: Дополнительного рейса из Израиля в Казахстан не будет
Карабаев: Дополнительного рейса из Израиля в Казахстан не будет
Казахстан авиакомпания транспорт
В Казахстане может появиться вьетнамская авиакомпания
В Казахстане проверят спортивные федерации, финансируемые из госбюджета
В Казахстане проверят спортивные федерации, финансируемые из госбюджета
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Дуйсенова Тамара Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
птица
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления