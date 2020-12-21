Сразу два молодых казцинковца удостоились высокой награды

Оба молодых человека еще в начале пандемии коронавируса стали волонтерами.

В преддверии Дня Независимости прошла церемония награждения лауреатов ежегодной молодежной премии "Алау-2020". Молодые казцинковцы получили сразу две награды.

В конкурсе участвовали профессионалы в различных отраслях, которым не исполнилось 29-ти лет. Лучшие из них были отмечены акимом Усть-Каменогорска Жаксылыком Омаром.

Номинантами на премию стали сразу два казцинковца, которые хоть и начали свою карьеру сравнительно недавно, но уже успели стать эффективными не только в профессии, но и в общественной деятельности.

В результате лучшим молодым металлургом был признан Вячеслав Луферов - мастер смены цеха электролиза меди Медного завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса. Благодаря своей настойчивости и любознательности Вячеслав за несколько лет прошел путь от электролизника до мастера.

Я из семьи металлургов, и когда пришло время выбирать профессию долго думать не пришлось. Во многом мне помогла учеба в филиале кафедр ВКТУ при "Казцинке", которую я закончил с отличием, - делится Вячеслав. - Будучи выпускником, я уже имел узкую специализацию и практические навыки, что помогло мне вместе с командой добиться отличных производственных показателей. Я благодарен, что меня отметили на таком высоком уровне!

Еще один сотрудник Кирилл Рыкунов - ведущий специалист службы социальной поддержки – стал лучшим молодым спортсменом. Придя в команду "Казцинка", Кирилл не оставил свое увлечение футболом. Он не только участвовал в различных мероприятиях в качестве игрока или члена судейской комиссии, но и создал любительскую команду по мини-футболу. Новая сборная из числа казцинковцев даже в условиях пандемии сумела в первый же год своего существования войти в высшую лигу. Позднее команда победила на чемпионате ВКО.

Здорово, когда компания дает возможность проявить себя в разных направлениях. Для меня большая честь, что моя деятельность не осталась незамеченной в масштабах города! – говорит Кирилл.

Примечательно, что оба молодых человека еще в начале пандемии коронавируса стали волонтерами, чтобы поддерживать восточноказахстанцев, нуждающихся в помощи.

Благодарю вас за инициативность, патриотизм и высокие достижения, - отметил казцинковцев Жаксылык Омар.

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