Отраслевые инициативы казахстанских проектных менеджеров представлены в Правительстве

Цель проекта - отбор и развитие экспертов высокого уровня.

Более 200 казахстанцев стали участниками проекта отраслевых менеджеров в рамках инициативы Елбасы "Ел үміті" фонда Нурсултана Назарбаева. В течение года участники, разделенные на несколько команд, работали над решением 37 конкретных задач. Результаты работы представлены на рассмотрение Правительства.

Цель проекта - отбор и развитие экспертов высокого уровня, нацеленных внести свой вклад в Модернизацию 3.0 и развитие экономики страны.

Задачи для нашего проекта были отобраны из новой повестки, подготовленной проектным офисом Правительства, и базировались на задаче качественной реализации Плана нации "100 конкретных шагов". Академия Елбасы разрабатывала Программу развития менеджеров, а с другой стороны проектный офис Правительства определил для себя задачи и выразил желание привлечь к их решению экспертное сообщество от частного сектора и международных компаний. Так возникла идея объединить эти два процесса, и мы получили конкретные задачи, - сообщила руководитель Центра развития лидерства корпоративного фонда "Академия Елбасы" Гульмира Раисова.

Отбор участников начался в начале года, в нем приняли участие около 3 000 кандидатов. Отбор проходил в несколько этапов: оценивание резюме, результаты тестирования и оценка компетенций. Участниками Программы стали казахстанцы, работающие как в государственном, так и в частном секторе, имеющие успешный практический опыт и профессиональные знания.

Отраслевые менеджеры работали над решениями в 11 отраслях экономики: образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и логистика, региональное развитие, медиаиндустрия, геологоразведка, туризм и водные ресурсы. За каждой командой был прикреплён ментор, обучение участников проекта было построено на групповых и индивидуальных тренингах, встречами с коучами и нетворкинге.

Встречи проходили в рамках дискуссионных онлайн площадок в открытом доступе на официальной странице инициативы "El Úmiti" в Facebook, а также среди профессионального сообщества. Всего участники провели 25 дискуссионных встреч и более 300 часов с государственными органами.

Сейчас программа близится к завершению, участники презентуют свои инициативы перед Правительством. Заслушаны бизнес-решения по более чем 30 отраслевым задачам. Часть из них одобрена Премьер-Министром страны и передана для внедрения в Проектный офис Правительства.

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