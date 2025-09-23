Токаев выступил по глобальным инициативам Китая
В рамках участия в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и глобального управления. Об этом передает Акорда.
Фото: Акорда
Мероприятие было посвящено теме "Верность изначальным устремлениям, совместное создание светлого будущего глобального развития", где глава государства выразил признательность китайской стороне за организацию столь важного и своевременного Совещания.
"Мы высоко оцениваем дальновидное руководство председателя КНР Си Цзиньпина и его активные усилия, направленные на создание более справедливой, инклюзивной и эффективной основы международного сотрудничества. В данном контексте Казахстан всецело одобряет глобальные инициативы Китая, ставшие ответом на геополитические и экономические вызовы".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства сообщил, что Казахстан поддерживает Инициативу глобального развития (Global Development Initiative), призванную способствовать более быстрому достижению Целей устойчивого развития.
"Это соответствует последнему стратегическому предложению Китая – Инициативе глобального управления (Global Governance Initiative), выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Она призвана служить источником позитивного влияния в нестабильном мире, помогая лучше отражать интересы и стремления большинства стран. При этом центральную роль будет играть Организация Объединенных Наций, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Как было сказано в выступлении, Инициатива предлагает решение таких актуальных вопросов мирового порядка, как обеспечение суверенного равенства, верховенство международного права, укрепление многосторонних институтов, а также продвижение подходов, ориентированных на защиту благополучия и интересов людей.
"Более того, Инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта".Касым-Жомарт Токаев
Президент также указал, что Инициатива глобального управления соответствует целям и задачам стратегии "Один пояс, один путь", к которой присоединились более 150 стран. В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в ходе реализации глобальных инициатив будет способствовать достижению основополагающих целей ООН.
