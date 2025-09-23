Токаев выступил по глобальным инициативам Китая

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Совещании высокого уровня по глобальным инициативам КНР, сообщает Zakon.kz.

В рамках участия в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и глобального управления. Об этом передает Акорда.

Фото: Акорда

Мероприятие было посвящено теме "Верность изначальным устремлениям, совместное создание светлого будущего глобального развития", где глава государства выразил признательность китайской стороне за организацию столь важного и своевременного Совещания.

"Мы высоко оцениваем дальновидное руководство председателя КНР Си Цзиньпина и его активные усилия, направленные на создание более справедливой, инклюзивной и эффективной основы международного сотрудничества. В данном контексте Казахстан всецело одобряет глобальные инициативы Китая, ставшие ответом на геополитические и экономические вызовы". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил, что Казахстан поддерживает Инициативу глобального развития (Global Development Initiative), призванную способствовать более быстрому достижению Целей устойчивого развития.

"Это соответствует последнему стратегическому предложению Китая – Инициативе глобального управления (Global Governance Initiative), выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Она призвана служить источником позитивного влияния в нестабильном мире, помогая лучше отражать интересы и стремления большинства стран. При этом центральную роль будет играть Организация Объединенных Наций, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано в выступлении, Инициатива предлагает решение таких актуальных вопросов мирового порядка, как обеспечение суверенного равенства, верховенство международного права, укрепление многосторонних институтов, а также продвижение подходов, ориентированных на защиту благополучия и интересов людей.

"Более того, Инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта". Касым-Жомарт Токаев

Президент также указал, что Инициатива глобального управления соответствует целям и задачам стратегии "Один пояс, один путь", к которой присоединились более 150 стран. В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в ходе реализации глобальных инициатив будет способствовать достижению основополагающих целей ООН.

