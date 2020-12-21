Штраф за вырубку деревьев в Казахстане увеличат в 5 раз
Если причиненный ущерб превысит 100 МРП, то нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.
На пленарном заседании Сената Парламента депутаты одобрили новый Экологический кодекс, которым предусматривается увеличение штрафов за ущерб, причиненный экологии, в том числе за вырубку деревьев, передает корреспондент zakon.kz.
По словам спикера Палаты Маулена Ашимбаева, с учетом передового международного опыта внедрен принцип "загрязнитель платит" и "загрязнитель исправляет".
То есть предприятие в обязательном порядке будет предоставлять компенсацию за ущерб, причиненный экологии. Сейчас же они платят штрафы и продолжают загрязнение, - сказал он.
Таким образом, в соответствии с поручением главы государства будет ужесточена ответственность за незаконную вырубку деревьев.
Сенаторы проработали соответствующие нормы и внесли их в законопроект. Соответственно, размер административного штрафа за вырубку деревьев будет увеличен в 5 раз. В случае повторного правонарушения или вырубки на особо охраняемых природных территориях крупные предприятии будут оштрафованы до 1500 МРП. Если причиненный ущерб превысит 100 МРП, то нарушители будут привлечены к уголовной ответственности. В связи с этим предусматривался штраф или исправительные работы с конфискацией имущества и привлечением к общественным работам или арест, - сообщил руководитель Сената.
Ашимбаев добавил, что после вступления в силу закона уполномоченный орган должен качественно организовать работу по разъяснению этих и других норм и обеспечить их реализацию.
В целом Экологический кодекс и сопутствующие к нему проекты закона направлены на защиту окружающей среды и откроют новый путь в эру защиты экологии нашей страны, - заключил спикер Палаты.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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