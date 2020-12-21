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Казахстан отправил в Россию на проверку вакцины от Covid-19

В Россию отправили 6 тысяч доз.

Фото : сайт премьер-министра21 декабря 2020, 13:25

Казахстан отправил на проверку первую партию вакцины от коронавируса в Россию, передает zakon.kz.

Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе отправлена на проверку качества в РФ. Промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тысяч доз, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовало производство опытной серии российской вакцины "Спутник V" для исследования качества и дальнейшей регистрации в республике.


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