Умер создатель мультфильма "Ну, погоди!"
Причины смерти не уточняются.
Фото : РИА Новости21 декабря 2020, 14:49
Умер один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 21 декабря.
Причины смерти писателя не уточняются.
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