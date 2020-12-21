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Умер создатель мультфильма "Ну, погоди!"

Причины смерти не уточняются.

Фото : РИА Новости21 декабря 2020, 14:49

Умер один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 21 декабря.

Причины смерти писателя не уточняются.


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