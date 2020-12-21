Умер создатель мультфильма "Ну, погоди!"

Причины смерти не уточняются.

Умер один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 21 декабря.

Причины смерти писателя не уточняются.

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