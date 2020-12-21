Поправки по продовольственной безопасности подписал Токаев

Нормы закона повлияют на стабилизацию внутреннего зернового рынка.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "О зерне", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон касается продовольственной безопасности страны.

В частности, предусмотрено введение понятий "резервный фонд зерна", "оператор по зерновому рынку", "управление резервным фондом зерна".

Кроме того, уполномоченный орган наделяется соответствующей компетенцией в регулировании зернового рынка.

Планируется, что нормы закона повлияют на стабилизацию внутреннего зернового рынка, повышение продуктивности ряда отраслей за счет формирования запасов семян и кормов.

Ранее пояснялось, что поправки направлены на обеспечение населения доступной зерновой продукцией путем оказания регулирующего воздействия на внутренний зерновой рынок и содействия формированию региональных стабилизационных фондов.

Документ также предусматривает урегулирование вопроса гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и введении чрезвычайного положения; возмещение затрат АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" на хранение резервного фонда зерна, определение его статуса и роли в АПК; обеспечение продовольственной безопасности.

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