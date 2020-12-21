Оружие перевозили в машине – в Алматы задержали преступников

Поведение пассажиров показалось патрулю подозрительным.

Полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили оружие, сообщает zakon.kz.

Поведение пассажиров показалось патрулю подозрительным. Автомобиль задержали в 5 утра на улице Ангарская.

В салоне находились четверо мужчин. В процессуальном порядке следственно-оперативная группа изъяла два гладкоствольных ружья 16 и 17 калибров, два муляжа гранаты РГД-5, патроны и гильзы.

В это время на пульт 102 поступает сообщение о том, что в одно из медицинских учреждение города за помощью обратились трое молодых мужчин, имеющие огнестрельные ранения. Установлено, что незадолго до задержания подозреваемые вследствие конфликта ранили из оружия трех оппонентов и скрылись с места преступления. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статья уголовного кодекса: статье 287 ч.3 УК РК и статье 293 ч.3 УК РК. Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. В ходе следствия будет установлено происхождение и принадлежность обрезов, – сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных ранее дважды судим за вооруженное хулиганство и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека.

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