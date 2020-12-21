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В Алматинской области установят два санитарных поста

Постановление вступает в силу с 7 часов 24 декабря 2020 года.

Фото : liter.kz21 декабря 2020, 19:47

В Панфиловском районе Алматинской области установят два санитарных поста, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на странице акимата района в instagram, посты установят в рамках усиления режима карантина и ограничительных мер на территории Панфиловского района.

Ввести усиление ограничительных мер в Панфиловском районе. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19", - говорится в постановлении главного санитарного врача района.

На границах Панфиловского района при въезде/выезде из/в район из числа полицейских, медицинских работников и местных исполнительных органов для проведения бесконтактной термометрии и сбором данных по месту направления въезжающих и выезжающих людей анкетирования прибывающих лиц установят:

- пост на трассе Харгос-Жетыген возле Илийского моста
- пост на трассе Жаркент-Сарыозек, село Коныролен

Водится запрет въезда/выезда на/с территории Панфиловского района из других регионов всех лиц и транспорта, за исключением:

- жителей Панфиловского района, возвращающихся из других регионов;
- лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных;
- лиц и грузового транспорта, служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей транспортных средств, производственного оборудования и т.п. при наличии подтверждающих документов заказа(чек, лист заказа и т.п.);
- лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб(электро-, газо-, водоснабжения), уборки мусора, связи и коммуникаций, а также сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телекомоператоров, организаций по перевозке грузов (авиа-, железнодорожным и автотранспортом) и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы.

Как отмечается в документе, в Панфиловском районе показатель заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения по району составил - 45,1 (57 случаев),

Постановление вступает в силу с 7 часов 24 декабря 2020 года.


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