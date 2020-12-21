Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Кокшетау

Пострадало восемь человек. Три детей с сильнейшими ожогами находятся в реанимации.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир многоэтажного дома в Кокшетау, сообщает zakon.kz.

Пострадало восемь человек, живших вместе. Среди раненых – шестеро детей, передает КТК.

Три детей с сильнейшими ожогами находятся в реанимации.

Старший брат и его сын ушли куда-то по делам, а остальные все были дома. И в один какой-то момент раздался вот такой взрыв, хлопок. Оказывается, вот этот баллон взорвался, крышку оторвало. Маленький баллон. Дети, они занимались, друг друга спасали все. Там стенка на кого-то, мебель, обрушилась, они друг друга вытаскивали из-под этого, друг друга из окна выкидывали, - рассказывает родственница пострадавших Карлыгаш Шалтыкова.

Взрыв произошел 20 декабря. Баллон взорвался в квартире на первом этаже. Оперативный штаб развернули прямо на месте. Двоих взрослых и шестерых детей экстренно госпитализировали.

Трое детей находятся в реанимации. Их состояние врачи считают тяжелым, ожоги составляют до 50% тела.

Известно, что многоэтажка подключена к центральному газоснабжению. А баллон, по словам родственников, глава семейства занес в квартиру с мороза, чтобы отогреть и увезти в частный дом. Теперь специалисты выясняют, где заправляли емкость.

Мы сейчас изучаем этот вопрос, он в специализированном месте заправлял этот баллон или же где-то на автозаправочной станции заправился, сейчас следственные органы этот вопрос изучают. Газ при тепле начинает расширяться, соответственно, мы предполагаем, что заправили его дополна, домой занесли, и он начал расширяться, и произошел вот взрыв, - говорит начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

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