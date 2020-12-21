Почему в Казахстане взлетели цены на огурцы

Огурцы по цене мяса! Взлетевшей стоимостью возмутились жители нескольких городов страны.

В канун Нового года цены на огурцы снова взлетели, сообщает zakon.kz.

Покупатели недоумевают, впрочем, как и чиновники. Павлодарские, например, провели рейд. На одном из местных рынков 1 килограмм тепличных огурцов - 1 тысяча 150 тенге. Стоимость овоща голландского сорта дошла до 2 тысяч 450 тенге за кило, передает Первый канал "Евразия".

У производителя себестоимость 850 тенге, 60% расходов электроэнергия занимает. Цена на Аксуской теплице, которая отпускает, 830 тенге. Почему-то "Гринвич" покупает по 1 тысяче 50 тенге через какое-то КХ "МАЯК". Мы должны помочь сетям напрямую с производителями, чтобы убрать серых дилеров, – считает заместитель акима Павлодарской области Асайын Байханов.

Чиновник не прокомментировал, почему об этом не подумали раньше.

1 килограмм огурцов в Нур-Султане доходит до 1 500 тенге. Продавцы объясняют: колебания происходят каждый год. Овощ сезонный, а потому подорожание – обычное явление для зимы. "Сорт огурцов "Миринда" у нас по 1 тысяче 500 тенге. Думаю, такие цены всю зиму продержатся". Сегодня на прилавках Петропавловска зеленый овощ оценивают от 1 тысячи до почти 1 тысячи 600 тенге за 1 килограмм. В торговых центрах Шымкента - от 950 до 1 тысячи 600. В теплицах Алматы огурцы продают по 850 тенге за кило, в магазинах их стоимость колеблется от 1 тысячи 100 до 1 тысячи 500 тенге.

Не все могут себе позволить обычный овощ.

На цену смотришь: 2-3 штуки - уже 600- 800 тенге, ну, придется себя в этом ограничивать, хотя на Новый год хочется. Потерпим до лучших времен, - говорит житель города Талгат Елубаев.

Чтобы продукты не залеживались и не испортились при хранении, фермеры стараются быстрее сбыть их перекупщикам по довольно скромным ценам. От огорода до покупателя овощи могут пройти через несколько звеньев спекулянтов, говорят в Министерстве торговли и интеграции. Как правило, это 3-4 перекупщика.

Эти непродуктивные посредники, они попадают в теневую экономику, потому что они обогащаются без фиксированной оплаты НДС. Закон "О защите прав потребителей", ст. 24 и ст. 18 дают право потребителям проводить фото и видеосъемки. Вы увидели цены высокие – сфотографировали и отправили, - советует заместитель председателя правления общества защиты прав потребителей Турсун Джагпарова.

В Казахстане огурцы не входят в перечень товаров первой необходимости. А потому и цены на них диктует рынок. У каждого производителя и продавца своя правда. Только, в конечном итоге, страдает именно покупатель.

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