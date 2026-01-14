"На улице снег" – Минторговли о ценах на огурцы в Казахстане

И.о. министра торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 14 января 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал цены на огурцы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что рост цен на огурцы, вероятно, пришелся на период перед Новым годом и сами новогодние праздники и был обусловлен ажиотажным спросом.

"Выйдите на улицу, посмотрите, на улице все-таки снег. Огурцы надо выращивать в теплице, где совсем другие расходы. Потом надо на юге посмотреть (цены. – Прим. ред.). За производство огурцов отвечает уполномоченный орган – Министерство сельского хозяйства. Надо посмотреть, сколько мы импортируем, сколько мы не импортируем. Где мы обеспечены, а где – нет", – сказал Абилдабеков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли цена 2300 тенге за килограмм огурцов адекватной, спикер отметил, что не оценивает ее с точки зрения адекватности, и признался, что ранее не знал о такой стоимости огурцов.

"Возможно. Я же не говорю, что цены не будут расти. Вы поймите, мы живем в стране с рыночной экономикой. Цены у нас регулируются на электроэнергию, на комуслуги, ГСМ. А цены на продукты не регулируются. Наше министерство отслеживает только торговую надбавку. Так как мы объявили в 90-х годах, что мы будем страной с рыночной экономикой, мы не можем возвращаться назад в плановую экономику. Мы не можем зафиксировать все цены", – сказал Абилдабеков.

Он подчеркнул, что субъекты внутренней торговли самостоятельно устанавливают цены на все продукты, за исключением социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

