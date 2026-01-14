#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Общество

"На улице снег" – Минторговли о ценах на огурцы в Казахстане

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, огурцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 13:15 Фото: Zakon.kz
И.о. министра торговли и интеграции Айдар Абилдабеков 14 января 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал цены на огурцы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что рост цен на огурцы, вероятно, пришелся на период перед Новым годом и сами новогодние праздники и был обусловлен ажиотажным спросом.

"Выйдите на улицу, посмотрите, на улице все-таки снег. Огурцы надо выращивать в теплице, где совсем другие расходы. Потом надо на юге посмотреть (цены. – Прим. ред.). За производство огурцов отвечает уполномоченный орган – Министерство сельского хозяйства. Надо посмотреть, сколько мы импортируем, сколько мы не импортируем. Где мы обеспечены, а где – нет", – сказал Абилдабеков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, является ли цена 2300 тенге за килограмм огурцов адекватной, спикер отметил, что не оценивает ее с точки зрения адекватности, и признался, что ранее не знал о такой стоимости огурцов.

"Возможно. Я же не говорю, что цены не будут расти. Вы поймите, мы живем в стране с рыночной экономикой. Цены у нас регулируются на электроэнергию, на комуслуги, ГСМ. А цены на продукты не регулируются. Наше министерство отслеживает только торговую надбавку. Так как мы объявили в 90-х годах, что мы будем страной с рыночной экономикой, мы не можем возвращаться назад в плановую экономику. Мы не можем зафиксировать все цены", – сказал Абилдабеков.

Он подчеркнул, что субъекты внутренней торговли самостоятельно устанавливают цены на все продукты, за исключением социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 13:15
Фермеры не понимают целей правительства: депутат раскритиковал ограничения экспорта агропродукции

Ранее мы писали, что Казахстан введет запрет на вывоз моркови.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Высокие продуктовые цены в Астане объяснили в Минторговли
11:17, 25 ноября 2025
Высокие продуктовые цены в Астане объяснили в Минторговли
Перед Новым годом Минторговли отметило рост покупательской способности казахстанцев
11:44, 25 ноября 2025
Перед Новым годом Минторговли отметило рост покупательской способности казахстанцев
Изменятся ли цены на шоколад в Казахстане
13:45, 26 февраля 2025
Изменятся ли цены на шоколад в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: