Назван самый безопасный транспорт для дальних поездок

По словам эксперта, в отличие от самолетов, в поездах есть возможность точнее настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха.

Во время пандемии коронавируса безопаснее отправляться в дальние поездки на поезде или на самолете? На этот вопрос ответил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, очагами массового заражения, как показала практика, ни поезд, ни самолет не становятся. Но в наземном транспорте на одного человека приходится больше пространства, соответственно концентрация патогенов и риск заразиться ниже, считает председатель Союза пассажиров России.

В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше, – сказал Кирилл Янков.

Кроме дополнительного пространства, поезда выигрывают еще и за счет лучшей вентиляции, добавил он.

В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, где все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха, – пояснил Кирилл Янков.

Плюс к этому в поездах, в отличие от самолетов, есть возможность точнее настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, что понижает шанс заразиться.

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