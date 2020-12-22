Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен в 977 км на юго-запад от Алматы.
Фото : 24kz22 декабря 2020, 07:37
Утром 22 декабря в 977 км на юго-запад Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
22 декабря 2020г. в 7:01 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 977 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 36.63° с.ш. 69.31° в.д.
Глубина 60 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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