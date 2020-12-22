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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юго-западе от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 977 км на юго-запад от Алматы.

Фото : 24kz22 декабря 2020, 07:37

Утром 22 декабря в 977 км на юго-запад Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

22 декабря 2020г. в 7:01 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 977 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 36.63° с.ш. 69.31° в.д.
Глубина 60 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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