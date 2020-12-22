Как пригласить иностранного специалиста в РК в период карантина

Алгоритм состоит из 8 шагов.

Межведомственная комиссия утвердила Алгоритм приглашения юридическими лицами иностранных граждан - специалистов в Республику Казахстан во время действия карантинных ограничений, передает zakon.kz.



Как известно, для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики во время карантинного режима действует "Порядок пересечения Государственной границы РК с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений", согласно которому "разрешается въезд в РК иностранцам - сотрудникам (специалистам) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра РК для каждого отдельного случая".

В связи с чем и была разработана процедура приглашения иностранных специалистов в Казахстан юридическими лицами, состоящая из 8 шагов.

1. Приглашающая организация определяет (совместно с иностранными партнерами) количество и список привлекаемых специалистов для реализации проекта и примерную дату приезда, а также место обращения за визой в загранучреждения РК за рубежом.

2. Приглашающая организация обращается в местные исполнительные органы РК (акиматы) по месту регистрации юрлица либо в профильное министерство РК с ходатайством о вынесении вопроса привлечения иностранных специалистов на рассмотрение Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК ( МВК).

В письме необходимо указать причину въезда, приглашающую сторону, количество и список иностранных специалистов.

В случае представления не полной информации акимат в течение 3 рабочих дней направляет письменный мотивированный отказ с указанием причин.

3. Ходатайство рассматривается акиматом либо профильным министерством РК в течение 5) рабочих дней, по итогам рассмотрения принимается решение о вынесении предложения на заседание МВК.

В случае отрицательного решения акиматы либо профильные министерства в течение 2 календарных дней письменно информируют приглашающую организацию.

При вынесении на МВК местные исполнительные органы в обращении должны указать страну пребывания иностранца и категорию запрашиваемой визы РК (деловая, туристская, для осуществления трудовой деятельности и т.д.).

4. В случае одобрения ходатайства протоколом заседания МВК закрепляется соответствующее решение и дается поручение уполномоченным государственным органам оказать содействие во въезде иностранных специалистов на территорию РК.

Министерство иностранных дел направляет протоколы МВК в дипломатические и консульские учреждения РК за рубежом.

В свою очередь акиматы либо профильные министерства направляют в Пограничную службу КНБ РК списки иностранных специалистов с установочными данными, предполагаемой датой и места въезда в страну.

При этом акиматы (профильные министерства) в течение 2 календарных дней информируют приглашающую организацию об одобрении ходатайства.

5. Следует учитывать необходимость соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями РК. Для оформления виз РК (если требуется) приглашающая организация запрашивает информацию о приглашаемых лицах от иностранного партнера (сканированные копии первой страницы паспорта и т.д.) и согласно решению протокола МВК подает необходимые документы в территориальное подразделение Миграционной службы МВД РК для оформления приглашения (визовой поддержки) иностранным специалистам.

Стоит отметить, что некоторым иностранным специалистам необходимо оформить разрешение на привлечение рабочей силы в местных исполнительных органах РК (до оформления визовой поддержки).

6. После согласования приглашения и получения номера визовой поддержки, приглашающая компания направляет ее номер и копию письма иностранному партнеру либо иностранным специалистам для подачи документов на оформление визы в одно из загранучреждений РК.



7. После получения казахстанской визы иностранные специалисты въезжают в Казахстан с соблюдением всех санитарных и карантинных мер.

8. Приглашающая сторона берет на себя обязательства по:

- соблюдению санитарных и карантинных требований Минздрава РК;

- оплате расходов в случае депортации, при нарушении санитарных и карантинных норм;

- получению официального разрешения на выезд специалистов из страны пребывания посредством обращения напрямую в иностранные компетентные органы.

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