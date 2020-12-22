В Караганде построят новый ферросплавный завод и агломерационную фабрику

Общая стоимость проекта составила 36,8 млрд тенге.

АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк, БРК) открыло кредитную линию ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) (далее - Заемщик) на строительство нового ферросплавного завода с агломерационной фабрикой. Проект соответствует условиям Государственной Программы Индустриально-инновационного развития 2015-2019 и включен в региональную карту поддержки предпринимательства "Дорожная карта бизнеса-2025".

Общая стоимость проекта составила 36,8 млрд тенге, доля собственного участия Заемщика – 7,2 млрд тенге, сумма финансирования со стороны Банка составляет 29,6 млрд тенге. Финансовые средства Банка будут направлены на строительно-монтажные работы и закуп высокотехнологичного оборудования. При этом, учитывая экспортную ориентированность проекта, ТОО "Qaz Carbon" получил также поддержку со стороны АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" посредством страхования займа на сумму 11,5 млрд тенге, что является показателем успешной синергии двух финансовых институтов страны (дочерние структуры Холдинга "Байтерек").

Производственная мощность ферросплавного завода составит 57 тысяч тонн ферросплавов и 240 тысяч тонн агломерата в год. На текущий момент строительство вышеупомянутых объектов уже начато.

Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания в продукции нового завода будет составлять 100%. Производимая продукция, соответствующая высоким мировым требованиям качества, будет полностью ориентирована на экспорт. Основными потребителями станут США, Европа, Япония, Корея, Турция, и страны СНГ. В этой связи, реализация данного проекта не только увеличит экспортный потенциал нашей страны, но и внесет вклад в развитие национальной экономики. Уникальность данного проекта заключается в том, что завод будет экологически чистый: в процессе производства здесь будет применяется система газоочистки, не загрязняющая воздух и благодаря принципам минимизации образования отходов и их повторного использования, окажет минимальное воздействие на окружающую среду. В период строительства завода, будет создано более 1000 рабочих мест, а после завершения строительства, постоянной работой будут обеспечены 400 наших соотечественников. При этом хотелось бы отметить, что у нас есть опыт строительства подобных заводов, на примере ферросплавного завода "YDD Corporation", - отметил учредитель ТОО "Qaz Carbon" Ерлан Нигматулин.

В рамках строительства нового завода планируется применение мировых технологических разработок и установка новейшего оборудования, которые будут соответствовать всем параметрам Программы Индустрия 4.0 технологической модернизации экономики и цифровизации промышленности. Процесс производства будет полностью автоматизирован.

Успешная реализация нового ферросплавного завода в Караганде, это не только пример развития металлургической промышленности Казахстана, но и высокий показатель инвестиционной привлекательности страны. Четко продуманный функциональный сервис для инвесторов со стороны государства, придает дополнительное стремление реализовать подобные проекты. Мы с уверенностью можем сказать, что продукция нового ферросплавного завода также будет востребован на мировом рынке. Продукция будет соответствовать не только казахстанским, но всем мировым критериям в области качества, - прокомментировал иностранный учредитель ТОО "Qaz Carbon" Давид Кемертелидзе.

Реализация такого масштабного проекта нацелена на развитие обрабатывающей промышленности страны, а также напрямую способствует исполнению прямых поручений Президента страны в привлечение инвестиций и увеличению производительности труда в этой сфере.

Проект соответствует мандату Банка по трем ключевым направлениям – замещение импорта, экспортный потенциал и высокая производительность. Проект окажет значительный социально-экономический эффект на развитие Карагандинского региона и поспособствует развитию казахстанского обрабатывающего сектора. После запуска в эксплуатацию, проект создаст свыше 400 постоянных рабочих мест. Строительство предприятия задает высокую планку по внедрению лучших международных практик и стандартов в производство, предотвращающее негативное воздействие на окружающую среду, поэтому я уверен, что завод и фабрика станут бенчмарками для всех остальных аналогичных предприятий страны, - подчеркнул Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

Напомним, в июле текущего года Банком Развития открыта кредитная линия ТОО "Qaz Carbon" на строительство фабрики по обогащению угля и модернизации действующего литейного производства в г. Караганда на сумму 9,24 млрд тенге сроком на 7 лет. Общая стоимость проекта тогда составила 12 млрд тенге. Заемные средства БРК предоставлены в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК

ТОО "Qaz Carbon" - компания по производству кокса для ферросплавных заводов, а также стального и чугунного литья. Производственное предприятие создано в 2017 году в г. Караганда.

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") – подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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