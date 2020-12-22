Врач рассказал о смертельной опасности закусок  

Большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии здоровья.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Юрий Сиволап, рассказал о смертельной опасности плотных закусок к алкоголю, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что большое количество алкоголя и обжорство в новогодние праздники крайне плачевно сказываются на состоянии поджелудочной железы и могут привести к приступу острого панкреатита — смертельно опасного состояния. Обильные возлияния могут привести и к бессимптомному кишечному кровотечению, из-за которого человек может умереть от потери крови.

Если у молодого или зрелого мужчины возникает острый панкреатит, скорее всего, приступ вызван употреблением алкоголя. Гнойный панкреатит с омертвением поджелудочной железы убивает человека за несколько часов, - сказал Lenta.ru Сиволап.

По словам врача, заболевание может возникнуть просто из-за того, что человек перебрал, особенно если при этом еще много поел. При этом за час до застолья его поджелудочная железа могла быть полностью здорова.

Во время застолья не стоит есть слишком много, особенно жирной пищи. Если наутро после вечеринки резко повышается артериальное давление и нарушается сердечный ритм, стоит внимательно прислушаться к состоянию организма. Может развиваться острый инфаркт миокарда, гипертонический криз или инсульт, - заключил нарколог.

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