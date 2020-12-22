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Доллар немного подешевел

Курс доллара снизился на торгах.

Фото : nangs.org22 декабря 2020, 11:17

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,04 тенге, снизившись на 0,52 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,5-421 тенге, евро – 513-515 тенге, рос. рубль - 5,62-5,70 тенге.

Тем временем цены на нефть понизились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $50,91 (-1,35) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $47,74 (-1,36) за баррель.


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