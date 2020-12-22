Казахстанец уверен, что волны 5G меняют структуру облаков

Технологию в стране еще не запустили.

Казахстанский блогер опубликовал на своем YouTube-канале "Правдоискатель Конспирология" видео, на котором запечатлены необычные, на его взгляд, облака, сообщает zakon.kz.

Как отмечает stopfake.kz, он полагает, что волнистую форму им придают волны 5G. Но, это не так.

Во-первых, на видео показаны высококучевые облака, которые не являются чем-то необычным. Они могут формироваться в любое время года из-за множества факторов. Часто из таких облаков выпадают осадки.

Во-вторых, волн 5G в Казахстане на сегодняшний день быть не может, так как технологию в стране еще не запустили. Для нее не закуплено оборудование и не получены необходимые лицензии. Об этом ранее сообщали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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