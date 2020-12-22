Суд приостановил работу некоторых объектов в Алматы

Из-за нарушения карантина.

В Алматы нарушители карантинных мер оштрафованы на 74,7 млн тенге. Мониторинговые группы Алматы проводят усиленную работу, нарушения выявлены на свыше 1000 объектах, некоторые из них закрыты по решению суда, передает zakon.kz.

По информации акимата, за период с 8 октября по 19 декабря мониторинговые группы проверили 947 объектов, нарушения карантинных мер выявлены на 1065 (21,5%) объектах. Материалы были переданы согласно алгоритму работы.

По результатам проверки на юридических и физических лиц составлено 890 протоколов об административных правонарушениях за не соблюдение ограничительных мероприятий ч.1 ст. 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» на общую сумму 74, 7 млн тенге.

По результатам работы в административный суд переданы дела в отношении 15 юридических лиц на закрытие по ст.462 ч.1 «по воспрепятствование проведению проверки» и ст. 462 ч.3 по невыполнению предписания об устранении:

- по Медеускому району - 6 (ресторан «Манана»-2, ТОО «Отрар бар» (Танцы) -4, кафе «Централ» - 1, лаундж-бар Hookah Dreems - 1, ТОО «Глобал Фуд Энд» бар "Небо" - 1), ТОО «Оранжери Group» ресто-бар -1);

- по Турксибскому району - 3 (Ресторан «Раяна» ИП Илахунов, бильярдный клуб «Атлантис» ИП Бижанов Р.М., кафе «Прованс»);

по Алмалинскому району - 3 (кафе «Арагоста», «Дегирмен», караоке «Дореми»);

- по Ауэзовскому району - 3 (лаундж-бар «Мята», Караоке-бар «Алмалы», игровой клуб Playstation Go).



Вместе с тем имеются решения суда по ранее направленным системным нарушениям ч. 3 ст. 462 КоАП РК:

- на индивидуального предпринимателя Бижанова Рената Маратовича наложен штраф в размере 277 800 тенге и приостановлена деятельность бильярдного клуба Atlantis, расположенного по адресу: Турксибский район, улица Наманганская, 35, сроком на 1 месяц;

- наложен штраф на ТОО Suddenly (кафе бар Hookan Dreems) в размере 277 800 тенге, приостановлена деятельность по предоставлению услуг общественного питания кафе бара Hookan Dreems на 1 месяц, расположенного по адресу: Медеуский район, ул. Каирбекова, 35а.

Данные факты подтверждают регистрацию мониторинговыми группами массовых нарушений карантинного режима (соблюдения дистанции и использования масок) в предприятиях общепита и в общественном транспорте, - пояснили в акимате Алматы.

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