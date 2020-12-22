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Мужчина разломал лавочки на дрова в Алматы

Полиция задержала мужчину.

Фото : Pixabay22 декабря 2020, 13:43

В Алматы мужчина разломал лавочки на доски в микрорайоне "Карасу". Его задержала полиция, передает zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, где мужчина несет доски. Пользователи пишут, что он разломал лавочки в микрорайоне "Карасу", где в этом году построили новый парк.

Стыда и сожаления у вандала и вора нет. В свое оправдание он говорит, что раз акимат не помогает, то он компенсирует себе дрова и уголь, - говорится в подписи к видео.

Полиция задержала мужчину.

Департамент полиции города Алматы информирует, что сотрудниками УП Алатауского района по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин У., 1992 года рождения, местный житель, который признался в содеянном, - говорится в сообщении полиции.


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