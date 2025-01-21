В Алматы мужчина наживался на желающих совершить умру

Полиция Алматы задержала мужчину по подозрению в мошенничестве, связанном с паломничеством, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции города от 21 января, задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем туристической фирмы, заключал фиктивные договоры о предоставлении услуг по отправке паломников в Мекку.

"По предварительным данным, подозреваемому способствовали как минимум четыре человека. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. Фигурант взят под стражу", – сказано в сообщении.

С заявлениями в полицию по факту обмана обратились 33 человека.

Уголовное дело расследуется по факту мошенничества.

Утром 21 января также стало известно, что в Алматы завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании. Согласно материалам дела, с 2022 по 2023 год руководители строительной компании (не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов (ЖК) и права на привлечение средств дольщиков), под предлогом продажи квартир в трех ЖК, присвоили деньги 312 дольщиков.