Как производят в Казахстане российскую вакцину от COVID-19

Ожидается, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V".

Сегодня состоялся пресс-тур на производственную территорию ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", в ходе которого генеральный директор ТОО Сергей Барон, а также заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков ознакомили представителей СМИ с производством российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает zakon.kz.

26 августа 2020 года "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о взаимопонимании и о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса "Спутник V".

11 ноября 2020 года в телефонном разговоре Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент РФ Владимир Путин обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории РК.

4 декабря 2020 года РФПИ заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РК, и 13 декабря 2020 года ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" получил субстанцию для производства опытной серии препарата в объеме 6 тысяч доз.

Совместно с рабочей группой Министерства здравоохранения РК, партнерами из РФПИ и компании "Генериум" была разработана дорожная карта, все вопросы обсуждаются в ежедневном режиме. Мы в короткий срок провели трансфер технологии, подготовку производства, дооснащение холодильным оборудованием, обучение персонала и приступили к выпуску опытной серии вакцины для исследования ее качества и регистрации в Казахстане, - сказал Барон.

С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан.

Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в РФПИ до 12 февраля 2021. Владельцем продукции и поставщиком вакцины Единому Дистрибьютеру ТОО "СК-Фармация" является Российский Фонд прямых инвестиций, - подчеркнул Барон.

Ожидается, что в феврале 2021 года будет произведено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V", в марте – 150 тыс. доз, а с апреля месяца объемы будут доведены до 600 тыс. доз.

На начальном этапе предполагается вакцинация медицинских работников, в первую очередь персонал инфекционных больниц и скорой медицинской помощи, а также педагогов, которые по роду своей профессиональной деятельности подвержены высокому риску инфицирования, для которых затруднительна или приемлема работа в дистанционном режиме, - сообщил Асылбеков.

По предварительной потребности, для иммунизации 20% населения, необходимо от 6 млн доз и до 20 млн доз для 50% населения, с учетом двукратного графика иммунизации. Окончательные данные по потребности в вакцине формируются. В настоящее время Министерство здравоохранения проводится работа по подготовке плана по организации и проведению вакцинации против COVID-19. Вакцинация против КВИ будет организована на базе существующих прививочных кабинетов медицинских организаций, проводящих плановые профилактические прививки.

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