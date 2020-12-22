Сколько заработал Головкин за бой с Шереметой

Озвучены интересные подробности.

Инсайдеры озвучили гонорар чемпиона мира IBF казахстанца Геннадия Головкина за недавний бой с поляком Камилем Шереметой, передает zakon.kz.

По информации Boxingscene.com, гарантированный гонорар Головкина за бой против поляка составил 7 млн долларов.

Интересно, что по контракту со стриминговым сервисом DAZN Головкин должен был получить за этот бой 15 млн долларов, но руководство платформы решило, что бой с Шереметой не стоит таких денег. Издание отмечает, что бой с поляком не будет засчитываться в сделку на 6 поединков, тем более, что изначально DAZN не был заинтересован в организации боя Головкин-Шеремета. Несмотря на это, казахстанец настоял на проведении такого боя, поскольку Шеремета был обязательным претендентом на его пояс.

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