Казахстанский боксер может стать обдадателем двух титулов

Это будет его первый бой в Мексике.

Фото : Getty Images - Getty

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, может получить еще один титул, передает zakon.kz. По информации BoxRec.com, свой следующий бой 22-летний Ахмедов проведет 30 января в Мексике. Соперником казахстанца будет 31-летний представитель Нидерландов Стивен Даньо (17-3-3, 6 КО). Боксеры в 10-раундовом бою разыграют вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.

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