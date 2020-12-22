Казахстанский боксер может стать обдадателем двух титулов
Это будет его первый бой в Мексике.
Фото : Getty Images - Getty22 декабря 2020, 16:35
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, может получить еще один титул, передает zakon.kz.
По информации BoxRec.com, свой следующий бой 22-летний Ахмедов проведет 30 января в Мексике. Соперником казахстанца будет 31-летний представитель Нидерландов Стивен Даньо (17-3-3, 6 КО). Боксеры в 10-раундовом бою разыграют вакантный титул чемпиона WBA Continental в первом среднем весе.
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