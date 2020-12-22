Водитель не задавил собаку, потерял управление и сбил девушку насмерть в Алматы

От полученных тяжелых травм девушка скончалась на месте.

В Алматы на улице Айша биби, севернее улицы Даналык произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Водитель Mercedes C-Class ехал в южном направлении, навстречу следовал водитель Mercedes ML. На противоположной стороне от C-Class стояла девушка.

Как рассказал водитель C-Class, перед ним на дорогу выбежала собака. Чтобы не сбить ее он вырулил в сторону. Однако после маневра он потерял управление. Автомобиль сбил девушку. Удар был такой силы, что ее выбросило через кусты и забор.

Неуправляемый Mercedes врезался в дерево, опору газовой трубы, после чего опрокинулся. В момент "полета" он зацепил Mercedes ML, водитель которого пытался избежать столкновения с ним.

От полученных тяжелых травм девушка скончалась на месте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!