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Водитель не задавил собаку, потерял управление и сбил девушку насмерть в Алматы

От полученных тяжелых травм девушка скончалась на месте.

Фото : zakon.kz22 декабря 2020, 17:52

В Алматы на улице Айша биби, севернее улицы Даналык произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Водитель Mercedes C-Class ехал в южном направлении, навстречу следовал водитель Mercedes ML. На противоположной стороне от C-Class стояла девушка.

Как рассказал водитель C-Class, перед ним на дорогу выбежала собака. Чтобы не сбить ее он вырулил в сторону. Однако после маневра он потерял управление. Автомобиль сбил девушку. Удар был такой силы, что ее выбросило через кусты и забор.

Неуправляемый Mercedes врезался в дерево, опору газовой трубы, после чего опрокинулся. В момент "полета" он зацепил Mercedes ML, водитель которого пытался избежать столкновения с ним.

От полученных тяжелых травм девушка скончалась на месте.


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