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Сперматозоиды оказались под угрозой из-за COVID-19

По мнению ученых, тяжелая форма COVID-19 может угрожать бесплодием у мужчин.

Фото : lenta23 декабря 2020, 08:28

Тяжелая форма коронавируса может угрожать бесплодием у мужчин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

К такому выводу пришли казахстанские и российские ученые.

Ученые проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО. Первое исследование проводилось в феврале-марте, тогда у его участников не было выявлено каких-либо отклонений.

Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще. Ученым еще предстоит понять, временное это явление или постоянное.


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