Parimatch признали онлайн-букмекером №1 в Казахстане

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей.

20 декабря международная компания Parimatch завоевала награду "Онлайн-букмекер №1 в Казахстане" в ежегодном конкурсе "Выбор года №1", сообщает zakon.kz.

В борьбе за награду участвовали 5 букмекерских компаний. Победителей определяли в два этапа — опрос казахстанцев и экспертное решение жюри. Опрос в 8 крупнейших городах Казахстана проводил Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ).

Parimatch — это прежде всего синергия бизнеса и технологий. Миссия компании: развивать и популяризировать спорт в стране и мире. Мы очень рады получить эту премию, особенно по итогам такого непростого года. Спасибо всем, кто голосовал за нас. Качество онлайн-услуг всегда было нашим приоритетом и то, чего мы добились в 2020 году, только начало. В следующем году мы перейдем на обновленную технологическую платформу, которая откроет новые возможности для наших клиентов, — говорит Роман Бойко, CEO Parimatch Middle Asia.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Сервисы компании позволяют делать ставки на тысячи спортивных событий онлайн, смотреть трансляции матчей и боев.

В 2021 году мы планируем внедрить образовательную программу по спортивному маркетингу, чтобы кардинально улучшить партнерскую работу между спонсорами и командами. Тем самым мы будем развивать спорт в Казахстане и поможем нашим спортсменам выйти на новый уровень. Нам приятно, что наши усилия оценены по достоинству, — добавляет Илья Дорман директор по маркетингу Parimatch в Казахстане.

Как отмечают организаторы конкурса, это был уникальный опыт — лидер беттинговой отрасли, да еще и сегменте онлайн, в нашей стране был определен впервые.

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