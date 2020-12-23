Парламент принял закон по досрочному снятию части пенсионных

Часть накоплений можно будет использовать с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

Парламент принял закон по вопросам восстановления экономического роста, содержащий норму о досрочном снятии пенсионных накоплений, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в части:

- заключения соглашения об инвестициях по решению правительства РК между лицом, уполномоченным правительством РК, и юрлицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции МФЦА;

- дополнения полномочий Нацбанка по сбору и обработке адмданных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора филиалов банков РК и филиалов страховых брокеров-нерезидентов РК;

- регламентирования условий синдицированного финансирования;

- возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем;

- исключения внутреннего противоречия и введения в действие норм законопроекта.

В целом законопроект направлен на реализацию Послания главы государства и реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста.

Так, к примеру, по привлечению инвестиций будет введен новый инструмент - соглашение об инвестициях. Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.

Для создания благоприятных условий субъектам бизнеса будет закреплена соответствующая функция по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "Единого окна", а также введению Реестра бизнес-партнеров. А для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности снизят порог инвестиций в два раза.

По устойчивости финансового рынка будет усовершенствован механизм предоставления синдицированного займа. Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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