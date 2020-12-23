Помилования педофилам не будет: Парламент Казахстана принял закон

Педофилов лишат права на помилование и досрочное освобождение.

На пленарном заседании Мажилисе Парламента РК депутаты согласились с правками Сената Парламента РК в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". Помимо всего прочего документом предусматривается лишение прав для педофилов на помилование и досрочное освобождение, передает корреспондент zakon.kz.

В заключении профильного комитета Мажилиса указывается, что поправки связаны прежде всего с поручениями Президента страны, данных в Послании народу Казахстана. Так, проект закона предусматривает ряд норм. В целом предлагается возложить обязанности ответственных секретарей, должности которых упраздняются, на руководителей аппаратов; увеличить объемы торгов сжиженным газом и принимать меры в отношении работников квазигосударственного сектора при выявлении у них двойного гражданства, определение мер противодействия коррупции в квазигосударственном секторе.

Также здесь содержатся поправки, направленные на ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждениях максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение.

На прошлом заседании Сената спикер Палаты Маулен Ашимбаев отметил важность этих поправок.

Этот законопроект предусматривает ряд важных изменений. По поручению главы государства в стране проводится четкая превентивная политика в области защиты детей. В рамках этого меры уголовного наказания педофилов были значительно усилены, - сказал он.

В ходе рассмотрения документа сенаторы решили внести некоторые дополнения и направили обратно в Мажилис. Сегодня Мажилис согласился с дополнениями Сената. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.

Поправки в законодательство по вопросу реализации отдельных положений послания Президента народу Казахстана предусматривают ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. После его принятия педофилы будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!