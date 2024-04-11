Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии

Сенат одобрил закон о семейно-бытовом насилии, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:55 Фото: pexels
Депутаты Сената 11 апреля одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Среди основных задач закона:

  • криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс Казахстана;
  • ужесточение ответственности путем исключения наказания в виде ограничения свободы по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью";
  • исключение возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;
  • установление пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса;
  • криминализация приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, путем введения в Уголовный кодекс новой статьи 121-1.

Среди других поправок: расширение основ брачно-семейного законодательства новыми принципами, такими как укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей и другими, а также расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В целом, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Ожидаемые результаты закона: усиление защиты прав женщин и безопасности детей, усиление защиты детей от сексуального насилия, снижение случаев самоубийства и приставаний сексуального характера, улучшение условий для семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, улучшение качества специальных социальных услуг, укрепление института брака и семьи.

Отметим, над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, Нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов. В феврале документ приняли депутаты Мажилиса.

Читайте также

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания
Образовательные достижения 9-классников: внесены изменения
Мониторинг образовательных достижений 9-классников: внесены изменения
Сенат одобрил закон, запрещающий педофилам въезд в Казахстан
В МВД рассказали, кому запретят въезд в Казахстан
Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: