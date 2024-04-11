Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии

Депутаты Сената 11 апреля одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Среди основных задач закона:

криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс Казахстана;

ужесточение ответственности путем исключения наказания в виде ограничения свободы по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью";

исключение возможности примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;

установление пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах Уголовного кодекса;

криминализация приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, путем введения в Уголовный кодекс новой статьи 121-1.

Среди других поправок: расширение основ брачно-семейного законодательства новыми принципами, такими как укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей и другими, а также расширение компетенции местных представительных и исполнительных органов по укреплению института брака и семьи, социально-экономической поддержке, выявлению и организации оказания всесторонней поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации.

В целом, законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Ожидаемые результаты закона: усиление защиты прав женщин и безопасности детей, усиление защиты детей от сексуального насилия, снижение случаев самоубийства и приставаний сексуального характера, улучшение условий для семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, улучшение качества специальных социальных услуг, укрепление института брака и семьи.

Отметим, над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, Нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов и адвокатов. В феврале документ приняли депутаты Мажилиса.