Алматы, наш! Парни с пистолетами разгуливали по городу
Сотрудники полиции Бостандыкского района установили личности мужчин.
Фото : кадр из видео23 декабря 2020, 13:27
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как вооруженные молодые люди передвигаются по городу. Судя по кадрам, это Алматы, передает zakon.kz.
Один из парней кричит: "Алматы наш!", а затем стреляет в воздух.
На другом видео также стреляют в воздух и повторяют эту фразу.
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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, сотрудниками полиции Бостандыкского района личности мужчин, фигурировавших в данном видео, установлены.
Они будут задержаны и привлечены к ответственности за совершенные противоправные деяния. Будет дана правовая оценка их действиям. Мы обязательно установим, какое оружие фигурировало в видео, установим его истинную принадлежность и происхождение, - резюмировали в ДП.
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