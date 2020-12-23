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Алматы, наш! Парни с пистолетами разгуливали по городу

Сотрудники полиции Бостандыкского района установили личности мужчин.

Фото : кадр из видео23 декабря 2020, 13:27

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как вооруженные молодые люди передвигаются по городу. Судя по кадрам, это Алматы, передает zakon.kz.

Один из парней кричит: "Алматы наш!", а затем стреляет в воздух.

На другом видео также стреляют в воздух и повторяют эту фразу.

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Публикация от kazpress #1 (@kazakhpress)

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, сотрудниками полиции Бостандыкского района личности мужчин, фигурировавших в данном видео, установлены.

Они будут задержаны и привлечены к ответственности за совершенные противоправные деяния. Будет дана правовая оценка их действиям. Мы обязательно установим, какое оружие фигурировало в видео, установим его истинную принадлежность и происхождение, - резюмировали в ДП.


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