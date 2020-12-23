Привязанную к машине собаку протащили по дороге в Павлодарской области
Полиция занимается поиском водителя.
Фото : Скриншот видео23 декабря 2020, 14:46
В Павлодарской области разыскивают водителя, тащившего по дороге привязанную к машине собаку, сообщает zakon.kz.
Видео жестокого обращения с животным опубликовали в Telegram-канале Шок Типичного Павлодара. Очевидцы отмечают, что инцидент произошел вблизи Экибастуза.
На кадрах машина тянет за собой крупную собаку. Животное упирается лапами, но безрезультатно.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции города Экибастуза. Проводятся мероприятия по установлению водителя автомашины, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
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