В Актобе презентовали геоинформационный портал для жителей города

Для предпринимателей будет полезна регулярная публикация информации о проводимых земельных аукционах и конкурсах.

В Актобе презентовали геоинформационный портал города Актобе. Это - первый по Казахстану, успешно реализованный проект по интеграции с Единым государственным кадастром недвижимости РК.

Жителям Актобе теперь не нужно будет тратить много времени на получение того или иного документа, разрешения или согласования, особенно при получении земельного участка или его переоформлении.

На данный момент для жителей Актобе реализованы геоинформационные сервисы по получению 11 услуг в сфере:

· земельных отношений,

· архитектуры и градостроительства,

· коммунальных служб города.

Данная система позволила перевести в электронную форму всю цепочку оказания услуг, сократить фактические сроки их оказания до 3-6 дней избежать прямого контакта услугодателя и услугополучателя, обеспечить доступность и прозрачность оказания услуг населению, повысить эффективность деятельности акимата. К примеру, ранее, у населения на получение услуги:

1. изменение целевого назначения уходило до 30 дней, сейчас – 12 дней;

2. получение архитектурно-планировочного задания до 6 дней, сейчас- 3 дней;

3. продление аренды земельного участка до 30 дней, сейчас – 12 дней;

4. предоставление земельного участка в частную собственность (ранее предоставленного в аренду) до 30 дней, сейчас – 12 дней.

Также, для устранения волокиты, сокращения сроков оказания услуг, акиматом города Актобе, впервые по Казахстану, принято решение о проведении земельной комиссии электронно, в режиме онлайн на платформе Геопортала Актобе. Теперь земельная комиссия не будет отнимать большого количества времени на рассмотрение, все поступившие заявки отрабатываются на ежедневной основе, голосование проходит в режиме онлайн, решение выдается автоматически, без проведения специальных заседаний, — отметил заместитель акима города Сергей Ли.

Следует отметить, что Постановление акимата об оформлении или переоформлении земельных участков также формируется и подписывается электронно, при этом бумажный документооборот полностью исключен.

Электронная карта Геопортала содержит в себе информацию о:

- предстоящих земельных торгах;

- свободных и перспективных земельных участках;

- генеральном плане развития города;

- проектах детальной планировки;

- и многих других данных, которые могут заинтересовать население и бизнес.

К примеру, для предпринимателей будет полезна регулярная публикация информации о проводимых земельных аукционах и конкурсах. Отличительной особенностью этого сервиса является указание местоположения участка, выставленного на торг с указанием условий участия, а также местами приема заявок. Это позволяет потенциальному участнику торгов заранее оценить преимущества данного участка.

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