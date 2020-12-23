Нацбанк продлил сроки замены банкнот, выпущенных в 2006 году
Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Нацбанка.
Фото : liter.kz23 декабря 2020, 15:16
Национальный банк РК продлил срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года до 1 февраля 2021 года, передает zakon.kz.
Мы приняли это решение, потому что получили обращения от населения. Некоторые граждане, в основном это пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты, - сказал директор департамента наличного денежного обращения НБК Жомарт Кажмуратов.
Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Нацбанка. После 1 февраля 2021 года замена этих банкнот будет невозможна.
Напомним, что обмен банкнот номиналами 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года длился в течение четырех лет – с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.
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