В ВКО передана очередная партия "скорых" на базе ГАЗель NEXT

Автомобили отечественного производства поставила группа компаний "Вираж".

В Казахстане продолжается усиление автопарка медицинского назначения. Автомобили скорой помощи отечественного производства отправляются в разные регионы страны. На днях 100 новых "скорых" на базе ГАЗель NEXT, оснащенных всем необходимым оборудованием, были переданы медикам Восточного Казахстана. ГАЗели, собранные на мощностях завода СемАЗ, поставила группа компаний "Вираж".

100 автомобилей на базе ГАЗель NEXT были переданы районным больницам Восточно-Казахстанской области в рамках областного бюджета. Ранее группа компаний "Вираж" поставила 116 аналогичных "скорых" по программе АО "Фонд развития промышленности", в их числе как автомобили класса В, предназначенные для проведения лечебных мероприятий в дороге и оказания экстренной помощи, так и реанимобили, относящиеся к классу С.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Усть-Каменогорска Марат Ластаев рассказал, что в Восточно-Казахстанской области вопрос обновления санитарного транспорта был очень актуальным, потому что большинство автопарков скорой медицинской помощи устарели. "Благодаря прибывшим автомобилям ГАЗель на базе NEXT автопарк обновлен на 100% в Восточном Казахстане. Бригады скорой помощи очень рады новым автомобилям, потому что они новые, теплые и оснащены современным медицинским оборудованием. Автомобили позволят нашим медикам быстро и качественно оказывать помощь пациентам", - отметил Марат Ластаев.

"Cкорые" оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами, электрокардиографами, дефибрилляторами и другим медицинским оборудованием, которое позволяет обследовать пациента в дороге.

С начала 2020 года группа компаний "Вираж" осуществила поставку более 300 единиц медицинского транспорта в регионы Казахстана, который уже выезжает на вызовы жителей страны.

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