Участник группы "МузАрт" Майгазиев получил должность в Шымкенте

Ранее он был проректором в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова.

Участник группы "МузАрт" Сакен Майгазиев назначен исполняющим обязанности директора городского дома культуры Шымкента, передает zakon.kz.

23 декабря Майгазиева назначили исполняющим обязанности директора концертной организации "Городской дом культуры Шымкента". Приказ подписала и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Ханзада Есенова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сәкен Майғазы (@saken_maigaziyev)

Сакен Майгазиев - заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной молодежной премии "Дарын", участник популярной группы "МузАрт".

Он родился в 1975 году в Сузакском районе Туркестанской области. Получил образование в колледже по специальностям "ударные инструменты" и "эстрадный певец", затем отучился в академии.

С 2012 преподавал в Колледже эстрады и цирка имени Елебекова. С 2018 по 2020 годы был проректором по творчеству и международным связям Казахской национальной академии искусств имени Жургенова.

Ранее еще один участник группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев стал внештатным советником акима Алматы по вопросам культуры.

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