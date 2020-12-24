Загадочный космический объект упал в Китае

Других подробностей не приводится.

Сейсмологический центр Китая зафиксировал в провинции Цинхай падение объекта, похожего на метеорит, следует из заявления ведомства, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня на рассвете, в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 7.25 (5.25 по Нур-Султану) по местному времени, - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко рассказал, что упавший в Китае объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до 1 метра и массой около 10 тонн.

При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до 3-4 тысяч градусов по Цельсию, появляется свечение в видимом диапазоне – его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно 1 метр, значит, масса более 10 тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в 1 сантиметр, - сказал Зубко.

Также он отметил, что свечение болида отмечалось довольно долго – около 30 секунд.

В момент падения объекта на землю в точке удара должен был быть взрыв. Разрушения в этом месте должны быть серьезными из-за большой массы объекта – в сотни раз превышающей массу артиллерийского снаряда, - добавил ученый.

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