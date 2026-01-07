#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

В небе нашли новый космический объект и загадочную темную материю

Телескоп &quot;Хаббл&quot; нашел новый космический объект, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 07:50 Фото: nasa
Космический телескоп "Хаббл" нашел образец нового вида космических объектов, сообщает Zakon.kz.

Его основу составляет беззвездное и богатое газом облако темной материи, говорится на сайте NASA. Найденный образец является "реликтом" или остатком раннего формирования галактик. Его временно назвали Cloud‑9.

В NASA подчеркнули, что это первое подтвержденное обнаружение подобного объекта во Вселенной.

"Из теории мы знаем, что большая часть массы во Вселенной должна состоять из темной материи, но обнаружить этот темный материал сложно, потому что он не излучает свет. Cloud‑9 дает нам редкую возможность увидеть облако, в котором преобладает темная материя", – отметил один из участников исследования Эндрю Фокс.

Облако находится в 14 млн световых лет от Земли. Ядро объекта имеет диаметр около 4,9 тыс. световых лет. Масса водородного газа в Cloud‑9 почти в млн раз превышает массу Солнца.

Масса темной материи в облаке должна составлять около 5 млрд солнечных масс.

"Открытие поможет понять формирование галактик, ранней Вселенной и природу темной материи", – отметили в NASA.

Недавно ученые заявили, что космический мусор может стать причиной авиакатастроф.

Фото Алия Абди
Алия Абди
