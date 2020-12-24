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Медео и Шымбулак будут работать в новогодние праздники

Также разрешено работать гостиницам и отелям в сфере турбизнеса.

Фото : ticketon.kz24 декабря 2020, 10:14

"Медео" и "Шымбулак" продолжат работу в новогодние праздники. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санврача Алматы, передает zakon.kz.

Продолжат работу объекты туризма с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме - спортивно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного центра "Медеу" с заполняемостью в обеденном зале не более 50% посадочных мест и на открытом воздухе, но с обязательным соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров, без проведения коллективных мероприятий, - говорится в документе.

Также разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки обследования на COVID-19; объектов туризма (дома отдыха, санатории, курорты, туристические базы) с проживанием более 3 - х дней при наличии справки -обследования на COVID- 19 со сроком получения результата не позднее 72 часов на момент заселения, при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением санэпидтребований.


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