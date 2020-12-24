Казахстан просит открыть Китай свои границы для грузов

С начала пандемии пропускная способность на казахстанско-китайской границе снизилась в 10 раз.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты озаботились обстановкой на казахстанско-китайской границе. Там наблюдается большое скопление грузов из-за того, что китайская сторона ограничила пропускную способность. По словам министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, проблемы есть и казахстанские власти по мере возможности стараются их решать, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении законопроекта о техрегулировании депутат Сената Ольга Булавкина обратила внимание на введение жестких карантинных мер на казахстанско-китайской границе, связанных с распространением пандемии коронавируса.

Китай ограничил количество авто- и железнодорожного транспорта с казахстанской стороны, что стало причиной скопления и возросшей нагрузки на пункты пропуска. С начала пандемии пропускная способность снизилась в 10 раз. Местами даже наблюдается запрет на грузоперевозки, что влечет за собой дополнительные финансовые потери, невыполнение договорных обязательств, нарушает принципы планирования перевозок для казахстанских предпринимателей. К слову, Казахстан принимает грузы из КНР оперативно и в полном объеме. Возникает вопрос - какие меры принимаются ответственными государственными органами Казахстана для урегулирования возникшей ситуации, для возобновления экспорта товаров в полном объеме и увеличения грузоперевозок между странами, - обратилась она к главе профильного ведомства.

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В свою очередь Султанов согласился с тем, что пандемия поставила под угрозу вопросы развития международной торговли по многим направлениям.

Это мы наблюдаем сегодня особенно на границах с крупными экономиками. Действительно, Китай на сегодня ужесточил пропускной режим по всей своей границе. В связи с карантином проводятся меры по дополнительной обработке всех видов грузов, это повлекло существенные заторы и остановку, во многих случаях вводится 14-дневный карантин. И мы сегодня наблюдаем такую же ситуацию, схожую, на границе Китая с Россией, Монголией, Кыргызстаном и другими странами. Соответствующими госорганами проводится работа. Мы со своей стороны проводили несколько раундов переговоров и с посольством, и с профильным министерством КНР, но у них ситуация равнонаправлена по всем своим партнерам по границе, - пояснил министр.

Тем не менее, по его словам, проводятся дополнительные мероприятия.

Например, внедрен дополнительный механизм перевалки грузов, товаров на приграничных транспортно-логистических пунктах пропуска, прорабатываются вопросы увеличения мощности, особенно на самом крупном пункте пропуска «Нур Жолы». Для ускорения процесса разгрузки и загрузки, и санитарной обработки грузов принимаются меры по укрупнению этих товарных партий, также прорабатываются вопросы синхронизации графика работы с коллегами с китайской пропускной системы, чтобы увеличить совместно на 1,5 часа. В целом, я думаю, система на границе с Китаем показала, что нам нужно менять и систему предварительного декларирования, и контрактования, с тем, чтобы такие столпотворения не проводились. Это такой системный урок, - заключил министр.

По мнению вице-министра финансов Каната Баедилова, на границе сложилась непростая ситуация.

Сложилась сегодня непростая обстановка. Что касается экспорта, действительно на сегодняшний день китайской стороной экспорт казахстанских товаров вообще не запускается, а также количество заезжающих машин в 10 раз сократилось. В частности, до пандемии ежедневно к нам заезжало более 200 машин, сегодня всего 20-25 машин.

Министерство финансов в пределах своей компетенции приняло следующие меры. В первую очередь, мы, начиная с июля, открыли три пункта пропуска, которые были закрыты в связи с режимом ЧП. Однако Китай со своей стороны открыл только один пункт пропуска, два остаются на сегодняшний день закрыты. Мы для перевозчиков, которые ожидают своей очереди, создали необходимые условия. Организована специализированная автостоянка со всеми условиями, министерство финансов создало электронную очередь. Во-вторых, во втором полугодии мы плотно работаем с коллегами с Китая. Было направлено письмо таможенным органам Китая, с просьбой об увеличении пропускной способности. К сожалению, на сегодня принимаемые меры не дают свои плоды. Я думаю, что ситуация на границе начнет нормализироваться по мере улучшения обстановки, связанной с пандемией, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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