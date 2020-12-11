На казахстанско-китайской границе застряли 1200 грузовых машин

Эта проблема критично влияет на ход реализации казахстанско-китайских инвестиционных проектов.

Казахстанские бизнесмены столкнулись с большой проблемой: с началом пандемии на казахстанско-китайской границе наблюдается ежедневное скопление огромного количества железнодорожного и автомобильного транспорта: как на выезд из Китая, так и на въезд.

По имеющейся информации, в настоящее время скопилось порядка четырех тысяч контейнеров и 1200 грузовых машин.

Основной причиной сложившейся ситуации казахстанские предприниматели называют ужесточение и усиление мер санитарного контроля государственными контролирующими органами КНР. Из-за пандемии китайская сторона сократила количество приема грузового транспорта. Все эти обстоятельства существенно повлияли на пропускную способность КПП, на сроки согласования плана подачи вагонов и возможность беспрепятственного прохождения пограничных контрольно-пропускных пунктов при транспортировке грузов, а также замедлили прохождение таможенных процедур.

Для многих бизнесменов Казахстана проблема на границе КНР критично влияет на ход реализации казахстанско-китайских инвестиционных проектов. Например, таких как в "Один пояс - Один путь".

Бизнесмены утверждают, что китайская сторона ввела ограничительные меры только для казахстанских грузов, а грузы, которые следуют транзитом в Европу, проходят без проблем.

За прояснением ситуации эксперт Денис Кривошеев обратился к чрезвычайному и полномочному Послу КНР в РК Чжан Сяо.

Действительно, сейчас на границе Китая наблюдается большая очередь из грузового транспорта. Это связано с дезинфекцией грузов, импортируемых из-за рубежа в Китай. С июня нынешнего года мы начали обнаруживать на упаковках импортных грузов COVID-19. Первый такой случай был зафиксирован в Пекине 11 июня. Таможня Китая обнаружила на упаковке импортной рыбы COVID-19. Второй случай произошел ровно через месяц, 10 июля, уже другом городе. COVID -19 был обнаружен на упаковках импортируемых из Эквадора креветок. Третий случай зафиксирован 21 сентября: на упаковке замороженных морепродуктов, импортируемых из России, тоже был обнаружен COVID -19. Еще через месяц, 17 сентября, в городе Циндао на упаковке импортной замороженной трески тоже был найден коронавирус, - отметил посол.

Эти случаи заставили изменить прежние представления.

Раньше, если мы думали, что только человек может стать носителем вируса, то сейчас поняли, что и товары, грузы, особенно импортные, могут стать "носителем". Поэтому дезинфекция, которую мы сейчас проводим на всех наших границах, это вынужденная мера. Причем дезинфекция для нас – это же дополнительные затраты. Мы понимаем, что складывается такая ситуация, когда тысячи автомобилей ждут, но это, повторюсь, вынужденная мера. Что касается очередей на КПП для грузов из Китая, то они связаны с резким увеличением экспорта КНР за последние 2-3 месяца. На самом деле еще с лета нынешнего года экспорт Китая начал увеличиваться. А с октября наблюдается его резкий рост – на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре экспорт увеличился на 21%. Больше 15 лет в Китае не было такого резкого увеличения экспорта товаров за один месяц, - добавил Чжан Сяо.

Между тем инфраструктура на границах была построена 10 лет назад. И за все эти годы она еле-еле справлялась.

И никак не готова к такому резкому увеличению экспорта товаров. Сейчас не только железнодорожные и автомобильные перевозки находятся в такой ситуации. Морем везется большинство грузов из Китая. И морские перевозки подорожали сначала в два раза, потом в три раза, а сейчас – в семь раз. Но и это еще не предел. Напряженная ситуация наблюдается на всех КПП. И пограничная, и таможенная, и карантинно-санитарная службы переведены в режим чрезвычайного положения, круглосуточной работы без выходных. Но все-таки за короткое время они вряд ли смогут справиться с таким резким увеличением. Эксперты считают, что в течение ближайшего месяца или двух ситуация не улучшится, потому что впереди Рождество, Новый год, предприятия Китая получают большие заказы от европейских заказчиков. Производство в Китае уже полностью восстановлено, а в других странах – нет. Поэтому они вынуждены размещать заказы в Китае. Китай тоже не ожидал такого резкого увеличения. У меня есть информация, что на юге страны предприятия уже начинают отказываться от заказов – их производственные мощности не справляются, - уточнил посол.

С одной стороны, нам нужно быстро справиться с текущими проблемами. С другой - правительством Китая разрабатываются планы модернизации, совершенствования инфраструктур КПП, на это заложены колоссальные деньги.

Также нам нужно подумать об открытии новых маршрутов. Сейчас обсуждаем вопрос строительства железной дороги через Кыргызстан – это запасной вариант. Другие варианты тоже сейчас обсуждаются, чтобы увеличивать грузопотоки, чтобы не было такой ситуации в будущем. Что касается заявлений казахстанских предпринимателей, которые говорят об ограничениях только для грузов в или из Казахстана, то могу заверить: такая ситуация на всех КПП сейчас. К сожалению, я затрудняюсь сказать, когда грузы пойдут в Казахстан, когда ситуация изменится. Все зависит от экспорта. Я как посол, естественно, заинтересован в беспрепятственном, скорейшем прохождении этих грузов, заказанных казахстанскими бизнесменами в Китае для выполнения своих проектов, стратегически важных и для Казахстана, и для наших двусторонних отношений, - заключил он.

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